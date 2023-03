FC Ingolstadt 04 daheim kurz vor Schluss ausgeknockt

Die Schanzer haben mit der 0:1-Niederlage gegen Freiburg II seit dem Jahreswechsel bereits 20 Gegentore zugelassen. Insgesamt konnten sie lediglich vier ihrer bisherigen zwölf Heimspiele gewinnen.

Torlose erste Halbzeit mit wenig Höhepunkten

Bis auf einen Schuss aus der zweiten Reihe kam das Team von Coach Guerino Capretti nicht richtig ins Spiel. Stattdessen waren sie erst einmal in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Dabei hatten die Schanzer allerdings Glück, dass Rico Preißinger (21.) trotz einer weiteren Grätsche keine Gelb-Rote Karte kassierte (21.). Erst kurz vor der Pause kam Ingolstadt nach einer Ecke durch Tobias Bech (43.) zu einer aussichtsreichen Direktabnahme, die den Gästekasten aber deutlich verfehlte.

Chancen auf beiden Seiten, Freiburg schafft späten Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Der Freiburger Oscar Wiklöf hatte (53.) die erste hochkarätige Chance der Partie, zielte jedoch knapp daneben. Ingolstadts Patrick Schmidt scheiterte (63.) an der Latte. In der Schlussviertelstunde erhöhten bede Teams noch einmal den Druck nach vorne. Das Glück auf seiner Seite hatten dabei die Gäste, eine Bogenlampe von Robert Wagner (86.) überquerte die Linie nach Kontakt an der Unterkante der Latte und der Innenseite des Pfostens.