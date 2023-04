FC Bayernsieg: "Die vier Tore, das war noch gnädig"

Das "Mia san Mia" wurde zuletzt wieder viel beschworen beim FC Bayern München. Doch ist es eher die breite Brust oder die menschliche Nähe, fragt sich ARD-Fußball-Experte Thomas Broich. "Für mich war Bayern nicht so die Wohlfühloase, nicht so dieser Familienklub", so der Münchner. "Er habe damit schon immer brutalen Ergebnisdruck verbunden". Eine Erwartung an alle Mitarbeiter immer zu liefern. Natürlich gab es aus seiner Sicht auch handelnde Personen wie Uli Hoeneß, die auch eine gewisse Identifikation und Wärme mit hineingebracht haben. Aber, "meine Definition war, wir müssen immer alles gewinnen".

Tuchel muss liefern und startet klassisch

Das muss jetzt auch Thomas Tuchel, der das Amt von Julian Nagelsmann kurzfristig übernommen hat und gleich gegen seinen Ex-Klub und aktuell stärksten Liga-Konkurrenten der Münchner liefern konnte: "Es war ein geglückter" Start in dieser Ära aber "es gibt noch viel zu tun," sagt Broich.

Denn was konnte Tuchel in der kurzen Zeit schon bewirken? "Ich glaube, dass der Trainer vor allem Wert darauf gelegt hat, dass die Leute da auftauchen, wo sie sich selber am ehesten sehen." Das er dafür auch die Systematik etwas geändert hat.

Ein Kontrast zu Nagelsmanns Spielidee, wo eher mit Dreierkette, enges Spielfeld, fast schon wie eine Schlinge um den Gegner gezogen war. "Das was gestern passiert ist, war einen klassische Interpretation vom 4-2-3-1 oder 4-3-3 im Ballbesitz." Die Bayern waren maximal breit und haben sich sehr viel Raum gegeben, um Fußball zu spielen. "Und alle waren auf den Positionen unterwegs, wo sie sich sauwohl fühlen", erklärt Broich.

Tuchel hat bei Dortmund Schwachstellen ausgemacht

So klassisch, wie die Bayern damit in den vergangenen Jahren oder gar Jahrzehnten einfach unfassbare Erfolge gefeiert haben. "Ich glaube es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es das Lieblingssystem der Bayernspieler ist," so Broich. Z. B. "Thomas Müller war immer dieser Raumdeuter", erklärt der 42-Jährige. Das heiße aber nicht, dass er nur dort spielen kann. "Aber er spielt halt bevorzugt da. Und bei dem ein oder anderen Spieler war das auch der Fall".

Gegen Dortmund habe das nicht nur aus Sicht der Bayernspieler Sinn gemacht, "sondern, auch was die Dortmunder Aufstellung, Taktik anging." Tuchel habe, dafür sei er auch bekannt, Schwachstellen ausgemacht und sei auch gnadenlos da reingegangen. "Am Ende muss man sagen, die vier Tore, das war noch gnädig."

Im Spiel habe Tuchel zugleich wenig und viel verändert. "Die Bayern haben das so schon mal gespielt". Trotzdem war es ein Kontrast zu den letzten Wochen. Es sei viel von der Dynamik im Bayernspiel gewesen, wie sie es gerne haben.