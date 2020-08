Grandiose Siege, bittere Pleiten - Bayerns Europapokal-Historie

2010: "Lehrling" Mourinho schnappt van Gaal das Triple weg

Es dauerte neun Jahre, bis der FC Bayern wieder in ein Finale einzog. Am 22. Mai 2010 war das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid Schauplatz des Endspiels zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand. Doch wie schon 1999 sollte sich Spanien nicht als Endspielort erweisen, den man gerne in Erinnerung behält.

Beide Teams hatten das Double, die Meisterschaft und den Pokal, in ihren Ländern gewonnen. Beide hatten sich in einer starken Champions-League-Saison durchaus überraschend für das Finale qualifziert.

An der Seitenlinie kam es zum Duell zweier Trainer, die sich sehr schätzen: Bayern-Coach Louis van Gaal hatte in seiner Zeit beim FC Barcelona das Talent des Portugiesen Mourinho erkannt und ihm zum Trainer der zweiten Mannschaft befördert und so quasi dessen Karriere gestartet. Zwei Alphatiere, die mitunter auch arrogant wirkten. Mourinho nannte sich schon seit 2004 "The Special One", der "Besondere", nachdem er mit dem FC Porto die Champions League gewonnen hatte.

In Madrid überhäuften sich beide mit Freundlichkeiten. Erst einige Jahre nach Inters 2:0-Sieg durch zwei Treffer von Diego Milito verriet Mourinho mit der ihm eigenen breiten Brust sein Siegrezept. "Ich wusste, dass sein eigenes Ego, sein Selbstwertgefühl, ihn immer dazu veranlasste, nach seinen Ideen zu agieren - und das war für mich ein Vorteil", sagte er Richtung van Gaal.

In der Tat: Der Niederländer wollte auch im Finale seine Ballbesitz-Philosophie umsetzen und mit schönem Fußball den Titel erspielen. Mourinho bremste die Taktik seines Lehrmeisters aus, indem er im Mittelfeld durch Esteban Cambiasso und Javier Zanetti die Freiheiten von Bastian Schweinsteiger und Mark van Bommel einschränkte. DIe Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, die Spielkontrolle lag aber über weite Strecken bei Mailand, das den verdienten Sieg und damit das "Triple" feierte.