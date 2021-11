FC-Bayern-Frauen verlieren Spitzenspiel und Tabellenführung

Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg gegen die Frauen des FC Bayern München setzte beim VfL Wolfsburg ausgerechnet die ehemalige Bayern-Spielerin Kathrin Hendrich. Die Wölfinnen haben durch den Sieg im umkämpften Spitzenspiel die Tabellenspitze erobert.

Die auf Rang zwei abgedrängten Münchnerinnen liegen nun nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Frankfurterinnen. Außerdem könnte das Team von Trainer Scheuer morgen von Leverkusen und Potsdam eingeholt und von Hoffenheim sogar überholt werden.

Bayern-Frauen verpassen den Führungstreffer

Beide Teams begannen das Spitzenspiel mit gehörigem Respekt voreinander. Nach zehn Minuten wurde das Spiel offener, allerdings entwickelten sich daraus nur wenige und ungefährliche Offensivszenen.

Erst nach rund einer halben Stunde hatten die Münchnerinnen die erste hochkarätige Chance. Klara Bühl drang über links in den Strafraum ein und hatte das Auge für die am Elfmeterpunkt lauernde Linda Dallmann. Die schob die Kugel mit ihrem starken rechten Fuß aber knapp am langen Eck vorbei (33.). Jovana Damnjanović tauchte zweimal (39. und 43.) gefährlich vor der Wolfsburger Torhüterin Almuth Schult auf, die in beiden Situationen klären konnte. Obwohl sich die Gastgeberinnen ein deutliches spielerisches Übergewicht erarbeitet hatten, ging die Partie mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg macht sich zahlreiche Notizen

"Es ist ein sehr umkämpftes und offenes Spiel", sagte die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Sie machte sich im Stadion am Bayern-Campus zahlreiche Notizen über die beteiligten Nationalspielerinnen. Die spannende Ausgangsposition in der Liga, in der gleich drei Mannschaften den Bayern-Frauen und Wolfsburg im Nacken sitzen, wertete die 53-Jährige als "ein gutes Zeichen für unsere Liga".

Allerdings verwies sich auch auf die Mehrbelastung, die die an der Champions League beteiligten Vereine leisten müssten.