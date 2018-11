FC Bayern: Zuspruch für Kovac, Gedankenspiele um Kahn

Kahn spielt Rolle bei Rummenigge-Nachfolge

Um die Weichen in der Führung zu stellen, hat es viele Gespräche zwischen Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gegeben, danach soll der Vorstandsvorsitzende seinen Vertrag noch vor Weihnachten um zwei Jahre verlängern. Eine Nachfolgeregelung beträfe also erst die Zeit danach. Doch auch darüber wird im Verein gesprochen, sagte Hoeneß und versicherte, "dass der Name Oliver Kahn bei unseren Überlegungen eine Rolle spielt, aber das ist keine Lösung für heute oder morgen."

Wirtschaftlich top

Mit inzwischen 291.000 Mitgliedern ist der FC Bayern weiter der größte Sportverein der Welt. Finanziell läuft es bestens, auf diesem Feld setzt der Rekordmeister weiter die Maßstäbe. Die Zahlen sind einmal mehr imposant. Auch im Geschäftsjahr 2017/18 verzeichnete der Rekordmeister einen Rekordumsatz. Von den 657,4 Millionen Euro Gesamteinnahmen (Vorjahr 640,5) erwirtschaftete die FC Bayern AG alleine 624,3 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei 29,5 Millionen Euro.

Es wäre möglich gewesen, schon während dieser Saison Geld in den Kader zu investieren, aber so Hoeneß, "man habe sich dagegen entschieden, schon jetzt Geld für Verstärkungen in die Hand zu nehmen."