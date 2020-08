FC Bayern zurück in München - Söder gratuliert dem Triple-Sieger

Erschöpft aber glücklich

Torwart Manuel Neuer, wie auch seine Mitspieler in einem schwarzen T-Shirt mit der weißen Aufschrift "TRIPLE 2020", trug den silbernen Henkelpott aus der Maschine. Nach der Begrüßung durch Söder gab es nur noch das obligatorische Mannschaftsfoto. Dann zogen die müden Münchner Profis wortlos ihr Gepäck zum Bus. Trainer Hansi Flick hatte seinen "Männern" nach dem Finale kein Feier-Limit gesetzt und sie vielmehr auf der Partybühne ausdrücklich zum 100-Prozent-Einsatz animiert. "Es ist alles supergeil", ließ sich Thomas Müller immerhin noch entlocken. Für den geht es, wie für seine Kollegen, nach der erfolgreichen Triple-Mission jetzt in den verdienten Urlaub. 14 Tage Durchpusten sagte Flick an: "Alles, was in der Zukunft kommt, ist erstmal hinten angestellt."