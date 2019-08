FC Bayern zeigt sich gegen Mainz torhungrig

Die Woche war turbulent für den FC Bayern: Erst die Vertragsverlängerung von Torjäger Robert Lewandowski, dann die Rückzugs-Entscheidung von Uli Hoeneß und schließlich noch die Rückkehr von Torwart-Titan Oliver Kahn zu den Bayern.

Und auch dem Platz ging es turbulent zu: Bereits nach sechs Minuten fiel das erste Tor. Aber nicht für den Rekordmeister, sondern für den klaren Außenseiter. Jean-Paul Boetius brachte Mainz in Führung. Die Bayern-Abwehr sah dabei nicht gut aus, sie überließ den Gästen zuviel Platz. Mainz war ein sperriger Gegner. Die Bayern hatten Probleme beim Spielaufbau, vor allem in der Abstimmung hakte es die ersten 30 Minuten. Gut zu sehen war dies bei Philippe Coutinho, der sein Startelf-Debüt gab. Der Brasilianer hatte viele Ballkontakte und war sehr bemüht, doch die Laufwege der Kollegen kennt er offenbar bislang noch nicht so gut. Insgesamt war sein Auftritt aber ordentlich.

FC Bayern kommt erst nach 30 Minuten ins Spiel

Doch nach der ersten halben Stunde wurden die Hausherren stärker und kamen auch zu Chancen. Die größte vergab Ivan Perisic in der 29. Minute, als er freistehend den Ball links am Tor vorbei zirkelte. In der 36. Minute war es dann Benjamin Pavard, Mitverursacher der Mainzer Führung, der die FCB-Fans aufatmen ließ: Mit einem sehenswerten Seitfallzieher gelang dem Franzosen der Ausgleichstreffer. Und kurz vor der Pause war die Bayern-Welt wieder in Ordnung: David Alaba traf mit einem Traumfreistoß zur Führung.