FC Bayern würdigt Gerd Müller: "Ohne Dich kein Mia san mia"

Der an Alzheimer erkrankte Müller war am vergangenen Sonntag in einem Pflegeheim verstorben. Der Bundesliga-Rekordschütze (365 Treffer) gilt als bester Stürmer der deutschen Fußball-Geschichte. Mit dem FC Bayern gewann er zahlreiche Titel, international feierte er den Höhepunkt mit dem Gewinn des Weltmeistertitels mit der deutschen Nationalmannschaft 1974.