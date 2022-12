FC Bayern: WM-Held Livakovic als Neuer-Ersatz im Visier

Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky haben die Klub-Verantwortlichen bereits erste Gespräche mit dem Management des 27-Jährigen aufgenommen. Der Torwart steht derzeit bei Dinamo Zagreb noch bis Ende Juni 2024 unter Vertrag.

Livakovic ist einer der Garanten für den Erfolg der kroatischen Nationalmannschaft, die bei der WM in Katar am heutigen Dienstag (20.00 Uhr/Livereportage auf BR24 Sport) im Halbfinale gegen Argentinien antritt. Vor allem im Elfmeterschießen gegen Brasilien und gegen Japan glänzte der Keeper. Das Viertelfinal-Duell gegen Brasilien hatte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn live im Stadion gesehen und sich somit persönlich ein Bild von Livakovic machen können.

Zweifel an Ulreich und Schenk

Bayerns Kapitän Neuer fällt nach einem Unterschenkelbruch, den er sich beim Skitourengehen zugezogen hatte, nach eigenen Aussagen bis zum Saisonende aus. Ersatz Sven Ulreich stünde zwar bereit. Hinter Ulrich tut sich allerdings qualitativ eine Lücke auf. Mit Johannes Schenk wäre dann ein 19-Jähriger ohne jegliche Erfahrung in Bundesliga oder gar Champions League die Nummer zwei. Ihm traut man diese Rolle offenbar noch nicht zu.

Neben Livakovic fielen zuletzt auch Namen wie Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Keylor Navas (Paris St.-Germain). Weder die Gladbacher noch die Franzosen, die im Champions-League-Achtelfinale Gegner der Bayern sind, dürften aber großes Interesse an einem Verkauf haben. Als weitere Option gilt die Rückholaktion von Alexander Nübel. Der frühere Schalker Torwart gehört zwar den Bayern. Die haben ihn aber an AS Monaco verliehen und müssten wohl eine Entschädigung bezahlen. Außerdem gilt u.a. das Verhältnis von Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic zu Nübel als gestört.