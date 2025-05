Wirtz-Absage: Kein Transfer-Meisterwerk für Uli Hoeneß

Florian Wirtz wird wohl so schnell nicht zum FC Bayern wechseln: Den umworbene Spieler von Bayer Leverkusen zieht es zum FC Liverpool – und nicht zum Rekordmeister. Präsident Herbert Hainer bestätigte am Samstag am Rande eines Fanfestes die Absage des Nationalspielers gegenüber der "Abendzeitung": "Max Eberl hat mich informiert, dass Florian Wirtz wohl zu Liverpool tendiert. Wie das dann mit Leverkusen weitergeht, kann ich nicht sagen."

Hoeneß' Traum ist geplatzt

Dabei hatten sich die Bayern-Verantwortlichen so um das Bayer-Juwel bemüht. Die mediale Offensive aus München begann früh und heftig. Den Auftakt machte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. "Wenn ich einen Traum haben darf", sagte er im Februar im t-online-Interview, "dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss".

Seit Jahren beobachtete Hoeneß die Entwicklung von Wirtz genauestens. Hoeneß stellte frühzeitig einen Kontakt zu dessen Vater Hans-Joachim Wirtz her, der auch dessen Berater ist. Immer wieder lud Hoeneß Wirtz Senior in sein Haus am Tegernsee ein. Denn Wirtz sollte zusammen mit Jamal Musiala eine neue Bayern-Ära prägen. Trotz dieser persönlichen Gespräche konnte der 73-Jährige die Wirtz-Seite nicht von einem Wechsel überzeugen.

Matthäus: "Schwere, schmerzhafte Niederlage" für Hoeneß

Diese Absage dürfte am Ego des Bayern-Patriarchen kratzen. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wertete diese als schwere Schlappe für die Münchner. "Für den FC Bayern ist das eine Niederlage, für Uli Hoeneß persönlich in jüngerer Vergangenheit sicher die schmerzhafteste auf dem Transfermarkt. Er hatte immer wieder gesagt, dass Wirtz der absolute Wunschspieler sei, dass der FC Bayern alle Hebel in Bewegung setzen wird, ihn zu holen. Daher ist die Absage auch für Uli eine schwere, schmerzhafte Niederlage", sagte Matthäus der "Bild"-Zeitung.

"Ich weiß schon, dass er sehr viel investiert hat an Energie und dergleichen. Natürlich ist das eine Enttäuschung, aber das Leben geht weiter." Bruder Dieter Hoeneß bei Sky

Wenn Wirtz gekommen wäre, hätte die Verpflichtung vor allem Hoeneß' Handschrift getragen – er hätte daran erinnert, dass er auch als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsvorsitzender noch immer alle Winkelzüge und Kniffe beherrscht, die man als Topmanager beherrschen muss.

Was sind die Gründe für die Wirtz-Absage?

Warum konnten Hoeneß & Co. Wirtz nicht von einem Wechsel an die Isar überzeugen? Beim FC Liverpool wird Wirtz auf seiner Lieblingsposition spielen dürfen, die Zehner-Position ist bei den "Reds" frei. Beim FC Bayern ist diese dagegen schon an Jamal Musiala vergeben.

Es wäre unklar gewesen, wie Trainer Vincent Kompany Wirtz neben Musiala eingesetzt hätte: Vermutlich wäre Musiala oder Wirtz auf die linke Außenbahn gerutscht und hätte dort diese Rolle mit Zug zum Tor neu definieren müssen. Kompany hätte also erst ein neues Korsett finden müssen, in das Musiala und Wirtz gepasst hätten.

Nagelsmann: Liverpool wäre für Wirtz "ein guter Schritt"

Liverpool-Trainer Arne Slot konnte Wirtz im Gespräch mit einer klar definierten Spielerposition besser überzeugen als die Bayern-Verantwortlichen. Bundestrainer Julian Nagelsmann würde daher einen Wechsel seines DFB-Schützlings Florian Wirtz zum englischen Meister – sofern dieser die kolportierte Ablösesumme von 150 Millionen Euro zahlen kann – befürworten. "Wenn es Liverpool wird, wir wissen es ja noch nicht, ist es ein guter Schritt für ihn, weil er da auf seiner Position spielen kann", sagte Nagelsmann im Sky-Interview. Beim Ex-Arbeitgeber von Jürgen Klopp gebe es "ein super Umfeld, einen super Klub".

Dass Wirtz künftig nicht auch im Verein an der Seite von Musiala wirbeln dürfte, sieht Nagelsmann gelassen. "Bayern wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen", sagte der 37-Jährige. Es seien aber "zwei Spieler, die sich auch so finden auf Nationalmannschaftsebene, wenn sie nicht beim gleichen Klub spielen".

Für Wirtz sei "wichtig, dass er spielt und seine Entwicklung so weitergeht" wie bislang. "Wenn er das Gefühl hat, bei Liverpool ist er am besten aufgehoben, dann soll er es machen", sagte der Bundestrainer.