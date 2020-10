vor etwa einer Stunde

FC Bayern will "Spaß in Moskau" bei "unserem Wettbewerb"

Den "Flow" aus den vergangenen Spielen will der FC Bayern München beim Champions-League-Gastspiel in Moskau mitnehmen. Thomas Müller bezeichnete die Königskasse als "unseren Wettbewerb", in dem der Titelverteidiger weiterhin "mit Spaß" agieren werde.