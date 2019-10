FC Bayern will Bundesliga-Frust mit Erfolg in Piräus bekämpfen

Nach dem 2:2 beim FC Augsburg am Wochenende und dem 1:2 gegen 1899 Hoffenheim vor der Länderspielpause soll heute in der Königsklasse bei Olympiakos Piräus wieder ein Sieg her. Damit könnte die - zusätzlich durch die schwere Verletzung von Niklas Süle - getrübte Stimmung wieder aufgehellt werden. Die eigentlich unspektakuläre Pflichtaufgabe bei den Griechen wäre zur Frustbewältigung durchaus geeignet, birgt aber auch Gefahren.

Statt Triple-Träume Krisenherde bekämpfen

Laut Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll die Mannschaft an die Leistung vom 7:2 über Vorjahresfinalist Tottenham Hospur anknüpfen. Die Gala in London glich einer Machtdemonstration per Excellence, die die Münchner sogar vom Triple träumen lassen konnte. Davon redet nur drei Wochen später kaum jemand: Nur ein Zähler aus den letzten beiden Bundesliga-Spielen, der Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle, die löchrige Defensive sowie Diskussionen im Zusammenhang mit den Personalentscheidungen Thomas Müller und Javi Martínez. Das sind gleich mehrere Baustellen auf einmal.

Mit einem Sieg beim vermeintlich schwächsten Gruppengegner könnte sich die Mannschaft von Niko Kovac vorerst freischwimmen. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, durch eine weniger gute Leistung in eine Krise zu schlittern. Daran will aber keiner beim FC Bayern denken. Schließlich spricht die Statistik klar für die Münchner: Vier Mal spielten sie gegen Olympiakos, vier Mal gab es klare Siege. Trainer Kovac fordert volle Konzentration. Die Griechen dürfen nicht unterschätzt werden.

"Wir wissen auch, dass wir hier gegen einen sehr starken Gegner spielen, der gegen Tottenham ein 0:2 aufgeholt hat. Dass die Unterstützung durch das Publikum sehr groß sein wird, muss man auch hervorheben." Bayern-Trainer Niko Kovac

Heimstarke Griechen fordern volle Konzentration

Zu Hause im Georgios-Karaiskakis-Stadion ist Piräus brandgefährlich. Das erlebte bereits Tottenham beim 2:2 am ersten Gruppenspieltag. Der Tabellenführer der Superleague Ellada muss allerdings auf die beiden erfahrenen Kicker Vasilios Torosidis und Mathieu Valbuena verzichten. Der Ausfall von Valbuena ist für die Griechen mindestens genauso schwerwiegend wie das Fehlen von Süle für die Münchner. Wen Kovac statt dem verletzten Nationalspieler einsetzen wird, wollte er noch nicht verraten.

Bayern will Auswärts-Vereinsrekord verbessern

Fest steht lediglich, dass das gesamte Team gefordert ist und er die Defensivarbeit als kollektive Aufgabe sieht: "Wir müssen als ganzes Team defensiv so arbeiten, wie wir offensiv arbeiten." Wenn das gelingt, dürfte einem neuen Vereinsrekord nichts im Wege stehen: Die Münchner sind in der Champions League seit zehn Auswärtsspielen ungeschlagen. Das ist die längste Serie dieser Art seit dem Zeitraum von Oktober 2012 bis April 2014. Die letzte Niederlage als Gast in der Königsklasse kassierte der deutsche Rekordmeister beim 0:3 gegen Paris Saint-Germain im September 2017. Diese führte zur anschließenden Trennung von Trainer Carlo Ancelotti.