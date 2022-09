FC Bayern: Wie ein frühes Führungstor für Entspannung sorgt

Das Bayernspiel steht und fällt mit der Chancenverwertung

Was er ansonsten anders gemacht hat als in den Vorwochen? Erneut kehrte Nagelsmann die Nutzung der Torchancen nach vorne, die frühe Führung. "Wir hatten in den letzten vier Spielen ähnlich viele Chancen, teilweise deutlich mehr und klarer, die wir nicht genutzt haben. Das ist sehr einfach zu analysieren."

Er selbst sei wie gewohnt in die Partie gegangen. "Ich habe nichts anders gemacht", sagte Nagelsmann noch: "Weder in der Ansprache noch in Einzelgesprächen oder auch nicht auf dem Platz. Es war alles das Gleiche, was wir zuletzt gemacht haben." Manchmal kann ein frühes Tor soviel verändern.