FC Bayern: Wenn Kahn kommt, dann nur als Rummenigge-Nachfolger

Hoeneß kann sich Oliver Kahn nur als Sportvorstand vorstellen, allerdings nicht als "Übergangslösung" an der Seite des bisherigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge: "Oliver Kahn kommt dann infrage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warmhalten", sagte der 66-Jährige nach der Jahreshauptversammlung des Fußball-Rekordmeisters im Audi Dome in München. Auch schloss er aus, dass Kahn den Posten von Sportdirektor Hasan Salihamidzic übernehmen könnte.

Da Rummenigge nach Hoeneß' Überzeugung ("Er wird's tun") seinen 2019 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängern wird, wäre Kahn (49) erst Ende 2021 ein Thema beim FC Bayern. Dann könnte der langjährige Kapitän die Führung des operativen Geschäfts der FC Bayern AG übernehmen, die Rummenigge seit 16 Jahren innehat.