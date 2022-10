FC Bayern: Wenig überzeugende Antworten auf Mitglieder-Fragen

Fan-Vertreter unzufrieden

Fan-Vertreter Michael Ott sieht jedenfalls noch viele Fragen als unbeantwortet: "Welche Fragen offenbleiben (Bsp.): Welche Fortschritte in Katar sind konkret auf die WERBE-Partnerschaft mit dem FCB zurückzuführen? Was muss Katar erfüllen, damit man den Vertrag verlängert? Was würde der FCB eigenen homosexuellen Spielern in Katar raten? Glaubt der FCB wirklich, dass er mit solchen Sponsorings die finanzielle Lücke zu ManCity und PSG schließen kann? Alles in allem wird viel von Dialog gesprochen, den man problemlos auch in den Trainingslagern ohne Qatar Airways-Sponsoring führen könnte", schrieb er bei Twitter.

Zeichen stehen auf Vertragsverlängerung

Die Münchner wollen erst nach der WM in Katar entscheiden, ob sie die Zusammenarbeit mit der katarischen Airline verlängern werden. Womöglich auch, um weniger Angriffsfläche auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung zu bieten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte aber am Wochenende bereits dafür plädiert, den Vertrag mit der staatlichen Fluggesellschaft zu verlängern.

Auch Präsident Herbert Hainer hatte in "Blickpunkt Sport" zwar eingeräumt, dass man zu wenig mit den kritischen Fans diskutiert habe, gleichzeitig aber auch zu bedenken gegeben "ob es nicht doch der bessere Weg wäre, dass man durch Diskussion, Offenheit und Transparenz die Bedingungen in Katar deutlich" verbessere.

Die Reaktion der Münchner auf die Frage nach einem Plan B, falls das Sponsoring nicht weitergeführt würde, klingt nach einer Zukunft mit Qatar Airways als Sponsor: "Der FC Bayern hat einen Vertrag mit Qatar Airways bis zum 30. Juni 2023 und wird zunächst mit seinem Partner Qatar Airways sprechen." Wie zufrieden die Bayern-Fans mit diesen Antworten ihres Vereins sind, wird sich wohl erst am Samstag auf der Jahreshauptversammlung zeigen, wenn sich Präsident Hainer zur Wiederwahl stellt.