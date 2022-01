FC Bayern: Weitere Spieler positiv auf Corona getestet

Um 8.30 Uhr wurde eine Plastiktüte vom Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße in ein Labor gebracht. Darin: die PCR-Tests des gesamten Profikaders der Münchner. Nur die von Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards fehlten. Denn diese Spieler waren bereits am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, genauso wie Co-Trainer Dino Topmöller.

Wegen der Infektionen und der Gefahr einer möglichen Verbreitung in der Mannschaft verschob der FC Bayern kurzerhand den Trainingsauftakt für die Rückrunde auf Montag, 16 Uhr. Schon am Freitag steht für den Tabellenführer der Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach an. Doch bevor die Vorbereitung tatsächlich beginnen konnte, wurde die gesamte Mannschaft auf eine mögliche Corona-Erkrankung getestet. Zum Drive-In-Test in der Tiefgarage an der Säbener Straße 51 kamen die Spieler ab 7 Uhr morgens in ihren Dienstwagen gefahren.

Zwei weitere Spieler mit positivem Test - mindestens

Inzwischen herrscht Gewissheit, dass mindestens zwei weitere Spieler infiziert sind. Betroffen sind Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou, wie der FC Bayern am Abend mitteilte. Hernández, der auf den Malediven im Weihnachtsurlaub war, und Nianzou geht es nach Vereinsangaben gut. Sie befänden sich in häuslicher Isolation.

Damit verzeichnet der FC Bayern augenblicklich sieben Corona-Fälle. Weitere könnten folgen: Bei Leroy Sané, Josip Stanisic und Dayot Upamecano sei die Diagnostik noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Joshua Kimmich trainiert wieder

Bei der ersten nicht-öffentlichen Übungseinheit am Nachmittag war indes Nationalspieler Joshua Kimmich nach seiner Corona-Erkrankung und anschließenden Problemen mit der Lunge wieder dabei. 47 Tage lang hatte der Mittelfeldspieler den Trainingsplatz des FC Bayern nicht mehr betreten. Kimmich hatte sich als Kontaktperson einer infizierten Person zunächst in Quarantäne begeben müssen - da er nicht geimpft war. Es begann eine Diskussion rund um die Entscheidung des Fußballers, sich nicht impfen zu lassen.

Wenig später wurde Kimmich selbst positiv getestet. Der 26-Jährige hatte länger mit der Erkrankung zu kämpfen. Es gab Komplikation inklusive Infiltration der Lunge. Zuletzt hatte Kimmich sich abseits der Mannschaft fit gehalten und Trainingseinheiten absolviert.

Auch Gladbach mit Corona-Sorgen

Neben dem Rekordmeister hat auch Borussia Mönchengladbach, kommender Gegner der Bayern zum Rückrunden-Auftakt am Freitag, mit Corona-Infektionen im Kader zu kämpfen. Denis Zakaria, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure und Joe Scally wurden positiv auf das Virus getestet und drohen im Spiel gegen die Münchner auszufallen. Die gesetzliche Regelung sieht im Fall einer Infektion mit der Omikron-Variante nach wie vor zwei Wochen Quarantäne vor. Ob die von der Politik diskutierte Verkürzung der Isolation tatsächlich kommt, ist noch offen.

Droht eine Spielverlegung?

Eine Spielverschiebung aufgrund der aktuellen Ausfälle in beiden Teams ist nicht möglich. Erst wenn einem Verein weniger als 15 Profis zur Verfügung stehen, kann die Deutsche Fußball Liga (DFL) einem Antrag auf Spielverlegung stattgeben.

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl blickt der aktuellen Corona-Entwicklung in der Bundesliga negativ entgegen: "Es wird in den nächsten Wochen alle treffen. Wir müssen die Probleme lösen, wie sie kommen - und improvisieren."