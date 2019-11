FC Bayern weiter ungeschlagen, knapper Sieg für Würzburg

Der FC Bayern München konnte auch sein siebtes Spiel in der Bundesliga für sich entscheiden. Damit bleiben Münchens Basketballer als einziges ungeschlagenes Team der Liga mit 14:0 Punkten Tabellenführer. Der deutsche Meister setzte sich zuhause mit 91:79 (42:40) gegen medi Bayreuth durch. Am Ende ein überraschend eindeutiges Ergebnis, denn die Bayern konnten sich in der ersten Halbzeit noch nicht entscheidend absetzen. Erst kurz vor Ende des dritten Viertels gingen die Münchner dann erstmals zweistellig in Führung (62:52) und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr her.

Knapper Sieg für Würzburg

Ebenfalls siegreich waren auch Würzburgs Basketballer. Nach großem Vorsprung zur Halftime ließen sie den Gegner aus Frankfurt jedoch stark werden und gewannen am Ende nur knapp mit 68:67 (41:26). Bester Werfer war Würzburgs Cameron Wells mit 24 Zählern.

FC Bayern München - medi Bayreuth 91:79 (21:20, 21:20, 26:18, 23:21)

Punkte FC Bayern München: Zipser 20, Lucic 17, Barthel 13, Koponen 8, Lessort 8, King 7, Flaccadori 6, Radosevic 6, Monroe 4, Nelson 2

medi Bayreuth: Travis 26, Bruinsma 12, Linhart 12, Woodard 7, Doreth 5, Meisner 5, Raffington 5, Robinson 4, Alford 3

Zuschauer: 5505

s.Oliver Würzburg - Fraport Frankfurt 68:67 (19:17,22:9,14:21,13:20)

s.Oliver Würzburg: Wells 24, Fischer 8, Bowlin 7, Rudd 7, Hulls 6, Koch 6, Etou 5, Richter 5 Fraport Frankfurt: Jones 19, Hines 13, Freudenberg 12, Kratzer 11, Robertson 6, Vargas 4, Waleskowski 2

Zuschauer: 2937