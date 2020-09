FC Bayern weist Nötigungsvorwurf zurück

Keine Einigung im Arbeitsrechtsstreit

Christian Nohr, Anwalt des Jugendtrainers, sagte vor dem Gericht am Montag (28.09.2020), der Verein habe seinen Mandanten unter Druck gesetzt und gedroht, seinen Namen zu veröffentlichen, wenn er sich nicht bereiterklärt, den Vertrag zu unterschreiben. Der Rechtsvertreter des FC Bayern äußerte dagegen, der Nachwuchstrainer habe sich nach der Trennung nur entschieden, "was Größeres draus zu machen". Im Übrigen sei sein Name in der Öffentlichkeit längst bekannt gewesen. Eine Veröffentlichung hätte daher aus Sicht des Anwalts "gar kein Drohpotenzial gehabt".

Zu einer gütlichen Einigung zwischen den Anwälten von Verein und Trainer kam es nicht. Jetzt treffen sich die Parteien voraussichtlich am 13. Januar erneut vor Gericht. Nohr kündigte an, zahlreiche Zeugen aufrufen zu wollen, die seine Version der Geschichte bestätigen.