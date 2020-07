02.07.2020, 14:16 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

FC Bayern: Warten auf Königstransfer Sané

Am Mittwoch landete Leroy Sané in München. Heute absolvierte er den Medizintest und an der Säbener Straße in der Geschäftsstelle des FC Bayern war der Nationalspieler auch schon - lediglich der Vollzug des Wechsels wurde bislang nicht verkündet.