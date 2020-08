FC-Bayern-Vorstand Kahn: Team ist sehr hungrig"

"Paris ist eine absolute Hausnummer"

Kahn blickt dem großen Champions-League-Finale gegen das Team von Thomas Tuchel mit einem Gefühl der Münchner Entschlossenheit und fußballerischen Stärke entgegen. "Wir wissen natürlich, Paris ist eine absolute Hausnummer. Aber wir kennen auch unsere eigenen Stärken", sagte der 51-Jährige und äußerte gleichzeitig Respekt vor dem Starensemble von PSG mit den offensiven Ausnahmekönnern Neymar und Kylian Mbappé. "Klar, wenn wir gegen Paris den Ball verlieren, dann geht die Post ab über Mbappé, über Neymar. Wenn die eine Chance haben, dann knallt's meistens", mahnte der 51-Jährige.

"Es ist aber nicht so, dass nur Paris Mbappé und Neymar hat. Wir haben Lewandowski, wir haben Gnabry, wir haben Manuel Neuer. Wir haben so viele gute Spieler in unseren Reihen. Das Ziel ist klar: Die Jungs wollen die Champions League gewinnen. Dafür tun sie alles. Sie werden nicht müde, weiter gewinnen zu wollen", so Kahn weiter.

"Was große Mannschaften auszeichnet, ist, dass sie nie zufrieden sind. Sie wollen immer noch einen draufsetzen." Oliver Kahn