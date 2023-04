FC Bayern: "Vorne ohne Durchschlagskraft und hinten zu anfällig"

Ein Sonntagsschuss, der große Bock von Dayot Upamecano und die große Erling Haaland-Show. Das 0:3 gegen Manchester City ein niederschmetterndes Ergebnis, dass die Münchner erst einmal verdauen müssen. Denn nach dem Aus im Pokal spricht jetzt auch nicht gerade viel für eine weitere Runde des Bundesligaprimus FC Bayern in Europas Königsklasse. "Die Gründe sind vielfältig", sagt BR24Sport-Reporter Florian Eckl. Sein Fazit: "Die Bayern sind vorne ohne Durchschlagskraft und hinten einfach zu anfällig".

Doch ein kleiner Klassenunterschied

Das Serge Gnabry für den verletzten Eric Maxim Choupo-Mouting zum Einsatz kam, ein ganz anderer Stürmertyp, kleiner und wendiger, war "keine schlechte Idee, gegen die doch kantigen Defensivspezialisten von Man City aber konnte Gnabry sich einfach kaum durchsetzen". Die späte Einwechslung von Thomas Müller und Sadio Mané habe dann auch nicht mehr viel geholfen. Das Ergebnis habe den Bayern "einen Schlag in die Magengrube verpasst", sagte ein enttäuschter Müller.

Zu sehen war dann doch "so ein kleiner Klassenunterschied." Und "am Ende ein völlig verdienter Sieg für Manchester City in dieser Höhe." Auch wenn für Tuchel, der sich trotz Niederlage in seine Mannschaft "schockverliebte", ist das Ergebnis doch deutlich höher ausgefallen, als das Spiel aus seiner Sicht war.

Unangenehme Fragen für Kahn und Salihamidzic

Das Risiko der Trennung von Julian Nagelsmann zahlt sich zumindest für diese Saison nicht aus. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic müssen sich jetzt mit unangenehmen Fragen auseinandersetzen. Sie sahen die Triple-Ziele unter Nagelsmann gefährdet. Stand jetzt: "Pokal weg, Champions League auch so gut wie weg, also sind zwei große Titelchancen jetzt weg", so Eckl.

Hätte man es doch mit Nagelsmann probieren können? Noch müsse man berücksichtigen, dass Tuchel wenig Zeit hatte, um seine Handschrift in die Mannschaft zu bringen. "Wir brauchen ein bisschen Zeit, auch die Mannschaft mit dem neuen Trainer", sagt Salihamidzic, dessen Kaderplanung auf dem Prüfstand steht.

"Man hat gestern in diesem Spiel wieder gesehen, dass der Kader auf diesem ganz hohen europäischen Niveau, mit Top-Teams wie Manchester City einfach nicht mithalten kann", sagt Eckl. Und Salihamidzic muss sich die Frage stellen, ob er den Kader doch nicht so gut zusammengestellt hat. "Da wird auf jeden Fall einiges zu diskutieren sein".