FC Bayern vor Tottenham: Tore für die Geschichtsbücher

Eine Reihe vergebener Chancen bei den beiden Niederlagen gegen Leverkusen (1:2) und in Mönchengladbach (1:2) - der FC Bayern haderte zuletzt arg mit der Chancenverwertung. Das Spiel gegen Tottenham soll nun dazu dienen, neues Selbstbewusstsein vor dem Tor zu finden. Gleichzeitig können die Bayern als erste deutsche Mannschaft eine Vorrunde in der Königsklasse mit sechs Siegen abschließen.

Zu abhängig von Lewandowski?

Angreifer Thomas Müller sprach vorab davon, dass man "kritisch" mit den vergebenen Chancen umgegangen sei, taktische und technische Fehler analysiert habe und nun wieder "die gute Abstimmung in der Offensive finden" will. Ob die Münchner zu abhängig von ihrem Torjäger Robert Lewandowski seien? "Wenn wir die letzten beiden Spiele hernehmen, lässt sich das bestätigen", räumte Müller ein. Und appellierte an den Rest: "Da müssen wir anderen Offensivspieler in die Bresche springen und Verantwortung übernehmen - auch ich."

Hinspiel in guter Erinnerung

Trainer Hansi Flick sieht die Sache ähnlich: "Wir haben keinen nominellen Ersatz für Lewy", stellte er klar. "Aber wir haben genügend Spieler, die Tore schießen und einspringen können. Jeder ist gefragt." Das Hinspiel ist ein guter Anknüpfungspunkt. Beim 7:2 in London war die Chancen-Tor-Quote nahezu perfekt, Serge Gnabry traf gleich vier Mal. "So optimal läuft das aber sicher nicht nochmal", sind sich Flick und Müller einig.