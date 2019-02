Vor dem Revanche-Spiel gegen Gladbach: Klare Ansagen von Kovac

Das Hinspiel im Oktober verlor der FC Bayern daheim mit 0:3 - es war das vierte Pflichtspiel des Rekordmeisters ohne Sieg. Die Bayern waren in einer Krise, die Stimmung dementsprechend angespannt. Doch diese Zeit scheint beim FC Bayern überwunden zu sein. Obwohl es immer wieder Unruheherde gibt. Unlängst kritisierte Rafinha Trainer Niko Kovac. Und erhielt dafür promt eine Rüge: "Niemand darf sich über die Mannschaft, den Verein und die Spieler stellen - und nicht so kritisch über den Trainer äußern", sagte Kovac. "Er hat sich bei mir vor der Mannschaft für seine Aussagen entschuldigt. Damit ist das Thema vom Tisch."

Wird Neuer wieder fit?

Ob der Brasilianer am Samstag (18.30 Uhr/Liveeinblendungen in Heute im Stadion) gegen den Tabellendritten Mönchengladbach auflaufen darf, verriet Kovac nicht. Aber die Chancen stehen nicht schlecht. Denn den Rekordmeister plagen vor dem Topspiel massive Personalprobleme. Der an einem Magen-Darm-Infekt erkrankte Franck Ribéry wird definitiv ausfallen. Damit muss Kovac den linken Flügel neu besetzen, da auch Kingsley Coman wegen eines Muskelfaserrisses verletzt fehlt.

"Spieler, die gesund sind, sind immer eine Alternative." Niko Kovac

Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter Torwart Manuel Neuer (Grippe), David Alaba (Sehnenreizung) und Leon Goretzka (Sprunggelenk). Und was ist mit Thomas Müller? Der Nationalspieler saß zuletzt viermal auf der Bank. Kovac wollte sich zu dieser Personalie nicht äußern: Er werde grundsätzlich nur noch über "Spieler sprechen, die gespielt haben."