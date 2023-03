FC Bayern vor Dortmund-Topspiel: Mit Druck zum Erfolg?

Noch in der Nacht nach der Länderspiel-Niederlage gegen Belgien ging der Blick bei den Fußball-Nationalspielern des FC Bayern und von Borussia Dortmund nach vorne auf das anstehende Duell beider Vereine in München. Das Topspiel zwischen dem Serienmeister und dem am Samstag (18.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter) anreisenden Spitzenreiter BVB erhält noch zusätzliche Brisanz dadurch, dass der neue Bayern-Coach Thomas Tuchel bei seinem Comeback in der Bundesliga auf seinen Ex-Verein trifft.

"Natürlich versuchen wir, es dem neuen Trainer so leicht wie möglich zu machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben ganz wichtige Wochen vor uns. Wir wissen alle, was der Trainer kann. Ich glaube, der Trainer weiß, was er für einen Kader hat. Wir müssen es schaffen, ganz schnell eine gute Kombination zu kreieren, damit wir die Spiele gewinnen", sagte Joshua Kimmich nach dem 2:3 in Köln gegen Belgien im ARD-Interview.

Klar ist, will der FC Bayern die Tabellenspitze von den Borussen, die einen Zähler mehr haben, zurück erobern, darf der Rekordmeister nicht so eine schwache Leistung wie bei der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen zeigen. Auf dem Starensemble lagert ein besonderer Druck. Aber in der Vergangenheit haben die Münchner immer bewiesen, dass sie mit diesem umgehen können. Punkte wurden immer gegen vermeintlich "kleine" Gegner liegengelassen, gegen namhafte - wie zuletzt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, glänzten die Bayern.

Goretzka: Konstellation ist "geil"

Leon Goretzka zeigte sich vor dem Knallerspiel gegen Dortmund zuversichtlich: "Wir stehen unter Druck, keine Frage. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht. Vom Ergebnis können wir uns nichts mehr erlauben", betonte der 28-Jährige in der Sport Bild und fügte an: "Das Gute ist: Genau in diesen Situationen waren wir als FC Bayern in der Vergangenheit da. Das ist auch der Plan für Samstag." Er finde so eine Konstellation "geil", meinte Goretzka.

"Mir machen diese Spiele unglaublich viel Spaß, ich freue mich riesig auf Samstag. Wegen dieser Situationen bin ich zum FC Bayern gewechselt, deshalb will ich in diesem Verein sein: um den Druck zu spüren, sich aus der Situation zu kämpfen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich kann nur sagen: Wir sind bereit. Wir wollen die elfte Meisterschaft in Folge!"

Dass den Bayern in den vergangenen Wochen die Konstanz fehlte, dürfe nicht mehr passieren. "Hier sind wir alle gefordert, es viel besser zu machen", sagte der Mittelfeldspieler. Eine Mentalität wie im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain "müssen wir viel häufiger abrufen".