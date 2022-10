FC Bayern vor Dortmund: Mané schwärmt von BVB-Arena

Bayern könnte bereits neunten Sieg gegen BVB in Serie feiern

Die Duelle gegen Borussia Dortmund sind in der Bundesliga laut Goretzka "immer das wichtigste Spiel für uns. Wir sind richtig heiß. Wird ne gute Stimmung werden, denke ich." Ähnlich empfindet es sein Kapitän. Der Torhüter Manuel Neuer sieht seine Bayern "auf Augenhöhe" mit Borussia Dortmund.

Verständlich, schließlich reist der Tabellendritte zum punktgleichen Vierten. "Dennoch haben wir auch damit gerechnet, dass wir mit Dortmund etwas weiter vorne stehen als das jetzt der Fall ist", gibt der Kapitän zu. Die Dominanz der Münchner in diesen Klassiker-Begegnungen ist in den letzten Jahren übrigens nicht zu übersehen. Am Samstag könnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann bereits den neunten Pflichtspielsieg gegen den BVB in Serie feiern.