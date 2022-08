FC Bayern vor Champions League - Kampfansagen aus der Lederhose

In Tracht aufzulaufen, ist für FC-Bayern-Neuzugang Sadio Mané keine neue Erfahrung. Bereits in seiner Zeit in Salzburg sammelte er Erfahrung mit Trachtenjanker und Lederhose. "Mir macht es Spaß, Lederhosen zu tragen, weil ich generell sehr an verschiedenen Kulturen und ihren Traditionen interessiert bin."

Auf das bayerische Bier verzichtete Mané bei seinem ersten Lederhosen-Fotoshooting mit dem FC Bayern allerdings, da er keinen Alkohol trinkt. Dafür resümierte er seine ersten Wochen an der Isar und blickte auf die demnächst startende Champions-League-Saison - und da vor allem auf einen Ex-Bayern.

Mané bereit für das Duell mit Barcelona und Lewandowski

In der Königsklasse wird Mané bald gegen den FC Barcelona mit Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski auflaufen. Wir sind "mehr als bereit, dieses Spiel zu spielen. Das ist auch das, was die Champions League so besonders macht. Wenn du spielen willst, wenn du der Beste sein willst, musst du den Besten schlagen."

Mané kündigte im selbstbewussten Mia-san-mia-Verständnis der Bayern an: "Wir werden sehr gut vorbereitet sein und sicherstellen, dass wir top sind und das Spiel gewinnen."

Musiala: "Wir werden jedes Spiel gewinnen"

Teamkollege Jamal Musiala, der wie Mané bereits mit drei Saison-Toren glänzte, hat sich schon an das Leder-Outfit gewöhnt. "Am Anfang war es ein bisschen mehr unbequem, aber langsam geht es." Der 19-Jährige will aber lieber auf dem Spielfeld zeigen, was er drauf hat. Er habe sich vorgenommen, "dass ich mehr Effizienz ins Spiel reinbringe und dass ich konstant spiele."

Mit Blick auf die Champions League glaubt er, dass man aus dem letzten Jahr die richtigen Schlüsse ziehen kann, um Fehler abzustellen. "Wir werden keinen Gegner unterschätzen", so Musiala zu den anstehenden Aufgaben FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Und so kündigt er forsch an: "Wir werden jedes Spiel gewinnen."

Gegen die Spanier freut er sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Kollegen. "Das wird ein super Spiel sein", so Musiala, der vor allem gespannt ist, "wie Lewi gegen uns spielt."

Matthijs de Ligt als Stürmer im Gespräch

Für den Niederländer Matthijs de Ligt ist dagegen nicht nur die Lederhose ungewohnt. Normalerweise zeigt er als Innenverteidiger seine Qualitäten.

Beim Shooting erzählt er, dass Julian Nagelsmann neue Aufgaben für ihn bereithält: "Der Trainer hat mir gestern gesagt, dass ich in den Sturm kommen soll. Für mich ist das nicht normal, aber sehr gut." Auf die Champions League blickt er mit gemischten Gefühlen. Denn alle "drei Gegner sind schwierig". Barcelona sei ein großer Name, Inter Mailand und Viktoria Pilsen ein wenig angenehmer.