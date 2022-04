FC Bayern - Villarreal | 12.04., 21 Uhr | Radio-Livereportage

Der FC Bayern will im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal die Hinspielniederlage wettmachen. BR24 Sport überträgt die Partie am Dienstag ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage.