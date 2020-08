FC Bayern: Vieles hängt von Lewandowski ab

Nur Topleistung hilft gegen den letzten Makel

Freilich muss Lewandowski nun auch selbst dazu beitragen, dass sein Name im Gespräch bleibt. Bislang stand der 31-Jährige im eher zweifelhaften Ruf, in wichtigen Spielen nicht zu treffen. In seinen 26 K.o.-Spielen in der Königsklasse für die Bayern erzielte Lewandowski zwölf Tore, fünf davon in zwölf Spielen ab dem Viertelfinale. Beim 3:0 gegen Chelsea im Hinspiel traf er erstmals nach zuvor sieben K.o.-Spielen ohne Torerfolg. Seine Gesamtbilanz: 86 Champions-League-Spielen, 64 Treffer.

Trainer Hansi Flick ist allerdings keiner, der an Lewandowski zweifelt: "Er ist vor dem Tor der kompletteste Spieler und hat alles, was man als Stürmer braucht." Lewandowski wiederum ist der Meinung, dass es "noch besser" geht. Er sei "vielleicht bei 90 Prozent", sagte er kürzlich und betonte: "Ich möchte meine eigenen Grenzen noch überschreiten." Die Tage bis zum Champions-League-Finale in Lissabon am 23. August wären dafür der ideale Zeitraum.