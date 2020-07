FC-Bayern-Vertrag unterzeichnet - Fotos von Sané aufgetaucht

Leroy Sané seit Mittwochabend in München

Noch am Mittwoch vertröstete Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Fans. "Wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Management von Leroy Sané und selbstverständlich Manchester City, das kann ich bestätigen. Wir müssen uns jetzt aber alle ein wenig gedulden", sagte Salihamdizic.

Am Abend kam Sané per Privatjet in München-Oberpfaffenhofen an, von dort ging's direkt zum ersten Medizincheck. Ein zweiter Check am Donnerstag folgte, danach ging's zum FC Bayern an die Säbener Straße.