FC Bayern-Verteidiger Davies fehlt bis zur Winterpause

Davies hat sich laut einer Vereinsmitteilung einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das haben Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des Rekordmeisters jetzt ergeben. Der Außenverteidiger fehlt den Münchnern damit für den Endspurt in diesem Jahr.

WM-Einsatz für Kanada nicht in Gefahr

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar ist für den kanadischen Nationalspieler hingegen laut der Mitteilung des FC Bayern nicht in Gefahr. Kanada trifft dabei in der Gruppe F auf Kroatien, Belgien und Marokko. Im Achtelfinale wäre ein Duell mit Deutschland möglich. Davies ist ein Leistungsträger der kanadischen Auswahl.

Davies und Goretzka ausgewechselt

Der 22-jährige Kanadier war beim Spiel des FC Bayern in Berlin in der 64. Minute wegen der Blessur am rechten Oberschenkel ausgewechselt worden. Auf die Bank musste auch Leon Goretzka. Bei ihm war es laut Trainer Julian Nagelsmann aber "eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass nichts passiert". Zurückgekehrt nach seiner einmonatigen Verletzungspause war Manuel Neuer.