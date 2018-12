FC Bayern verringert Abstand auf BVB durch 1:0 gegen Leipzig

Die Rotation ist passé: FC Bayern-Trainer Niko Kovac bot gegen RB Leipzig genau dieselbe Startelf auf wie beim 4:0 am Wochenende gegen Hannover 96. Allerdings konnte der Coach Jérôme Boateng wegen eines eingeklemmten Nervs im Rücken nicht ins erweiterte Aufgebot nehmen. Für ihn rückte Nachwuchskraft Lukas Mai in den Kader.

"Es war eine Willensstärke, die meine Mannschaft heute an den Tag gelegt hat." FC Bayern-Trainer Niko Kovac

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Die Münchner dominierten die Anfangsphase. Mit hohem Tempo rannten sie gegen Leipzigs Abwehr an, die aber gut stand. So richtige Torgefahr war deshalb lange nicht zu sehen. Nach 24 Minuten aber hatten die Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, als Torhüter Peter Gulacsi einen Schuss von Robert Lewandowski nach einer Vorlage von Serge Gnabry gerade noch so an den Pfosten ablenken konnte. Der Vorbereiter musste nach einem weiteren Antritt das Feld verletzt verlassen, für ihn kam Franck Ribéry (28.) auf den Platz. Dann prüfte auch Leipzig das Aluminium, ein Kopfball von Dayot Upamecano ging (36.) an den Querbalken. Nachdem sich Alaba bei einem Sololauf verzettelte, blieb es zur Halbzeit bei dem leistungsgerechten torlosem Remis.

"Man hat dem Spiel die Wichtigkeit angesehen. Aber wir hatten letztendlich die besseren Torchancen. Summasumarum haben wir das Ding gewonnen - und jetzt sind wir wieder da." Thomas Müller

Langes Warten auf den Siegtreffer

Die letzte Reihe von RB versammelte sich knapp hinter der Mittellinie. Kingsley Coman fand (58.) einmal eine Lücke und trat den Ball von der rechten Seite, Robert Lewandowski verpasste jedoch im Zentrum. Kovac versuchte mit Renato Sanchez (61.) neue Impulse für die Offensive zu bringen. Dessen Schuss ging (66.) knapp am Pfosten vorbei. Müller lenkte die Kugel nach einer Alaba-Flanke (75.) knapp rechts am Tor vorbei. Nachdem Guacsi einen Freistoß von Joshua Kimmich abprallen ließ, setzte Niklas Süle einen Kopfball aus wenigen Metern Entfernung knapp über die Latte. In der 83. Minute rappelte es dann im Kasten der Leipziger, Ribéry traf mit einem satten Schuss zum 1:0. Nach einer Roten Karte für Stefan Ilsanker und einer Gelbroten Karte für Renato Sanches ging die am Ende etwas turbulente Partie mit zehn gegen zehn Mann zu Ende.

"Ich denke, dass es verdient ist, dass wir hier 1:0 gewonnen haben. Wir mussten natürlich hart arbeiten bis zum Schluss." FC Bayern-Kapitän Manuel Neuer

FC Bayern München und Mönchengladbach als Dortmund-Jäger

Der Rekordmeister steht nach Abschluss des 16. Spieltags punktgleich mit Mönchengladbach auf Rang drei. Spitzenreiter Dortmund ist nur noch sechs Zähler von den beiden Konkurrenten entfernt.