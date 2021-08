FC Bayern verpflichtet Leipzig-Kapitän Sabitzer

Hofmann kommt nicht zum FC Bayern

Weitere Transfers beim FC Bayern wird es wohl nicht mehr geben. Einen möglichen Wechsel des Gladbachers Jonas Hofmann dementierte Salihamidzic. Das bestätigte auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bei Bild-TV in Bezug auf Hofmann: "Ich will jetzt nicht mehr transferieren. Ich weiß nicht, ob Brazzo (Salihamidzic, d.Red.) noch mal anruft. Wir haben Samstag noch mal telefoniert, aber es gibt keine Aktivität in unserer Beziehung. Es gibt keinen Transfer."

Er gehe davon aus und sei sehr überzeugt, "dass Jonas bei uns bleibt. Mindestens bis Sommer 2022. Wir behalten einen deutschen Nationalspieler, der eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Jonas bleibt in Gladbach."