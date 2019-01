FC Bayern verpflichtet Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard

Salihamidzic erklärte im Rahmen einer Presserunde, dass der 22-Jährige ab dem 1. Juli 2019 für den FC Bayern spielen wird. Pavard hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Pavard war 2016 vom französischen Erstligisten OSC Lille zum VfB Stuttgart gewechselt, mit dem er in der Saison 2016/17 in die Bundesliga aufstieg. Am 20. Dezember 2017 hatte Pavard seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig bis Ende Juni 2021 verlängert. Allerdings wurde eine Ausstiegsklause mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von 35 Millionen Euro festgehalten.

"Das ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz." FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic über Benjamin Pavard