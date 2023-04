FC Bayern verpasst Fußball-Wunder: Nur 1:1 gegen ManCity

Nach der 0:3-Hinspiel-Niederlage in Manchester benötigten die Münchner ein kleines Wunder, um den Halbfinaleinzug in der Champions League doch noch zu schaffen. Aber spätestens nach Manchesters Führungstreffer durch Erling Haaland in der 57. Minute schwand die letzte Hoffnung aufs Weiterkommen. Der FC Bayern war lange die spielbestimmende Mannschaft und hatte die größeren Spielanteile vor ausverkauftem Haus. Allerdings fehlte dem deutschen Rekordmeister einmal mehr die Durchschlagskraft und Effizienz. Ein verwandelter Handelfmeter von Joshua Kimmich brachte wenigstens noch den verdienten Ausgleich.

Müller erneut auf der Bank

Wie in England verzichtete Bayern-Trainer Thomas Tuchel erneut auf Thomas Müller in der Startformation. Der 33-jährige Kapitän saß zunächst wieder nur auf der Ersatzbank. Dagegen lief Eric Maxim Choupo-Moting nach seinen Knieproblemen als Mittelstürmer auf und ersetzte Serge Gnabry. Der von ManCity ausgeliehene Portugiese Joao Cancelo kam für Alphonso Davies ins Team. Tuchels Kollege Pep Guardiola setzte bei seiner Rückkehr an die Isar auf dieselbe Formation wie in der Vorwoche.

Haaland donnert Elfmeter übers Tor

Die Hausherren starteten engagiert in die Partie, kamen gut in die Zweikämpfe und kreierten in der 17. Minute die erste Riesenchance durch Leroy Sané, dessen Abschluss aber knapp am rechten Pfosten vorbeiging. Drei Minuten später hatte erneut der 27-Jährige die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber bei seinem Freistoß an Citizens-Keeper Ederson. Dazwischen der erste Aufreger der Partie: Dayot Upamecano sah vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin die Rote Karte, weil er als letzter Mann Manchesters Stürmer Erling Haaland auf dem Weg in Richtung Yann Sommer zu Fall brachte: Notbremse! Aber es war klares Abseits, der Platzverweis wurde zurückgenommen.

Erneuter Schockmoment in der 35. Minute: Turpin entschied auf Handelfmeter, weil Upamecano den Schuss von Ilkay Gündogan leicht mit dem Unterarm abfälschte. Glück für die Bayern: Haaland jagte das Leder über Sommers Kasten.

Knock Out in der 57. Minute

Nach dem Seitenwechsel begannen die Gäste aktiver und nutzten gleich die erste große Chance zur 1:0-Führung durch Haaland (57.). Es war bereits das zwölfte Saisontor des Norwegers in der Königsklasse. Damit war die Luft raus, auch wenn sich die Tuchel-Elf trotzdem nicht aufgab und weiter alles nach vorne warf. Dies wurde letztlich auch mit dem 1:1 belohnt, das Joshua Kimmich in der 83. Minute durch einen Handelfmeter markierte.

"Wir wollten unbedingt in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir hatten gute Chancen. Aber die muss man auch machen. Ich hätte gerne die zweite Halbzeit erlebt, wenn wir 1:0 geführt hätten. Den verbockten 25 Minuten aus dem Hinspiel sind wir heute hinterher gelaufen." Joshua Kimmich

Citizens treffen im Halbfinale auf Real Madrid

Es blieb äußerst hitzig bis zum Schluss: Tuchel sah noch die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns (86.) und musste den Rest des Spiels von der Tribüne aus beobachten. Es blieb beim Unentschieden und dem bitteren Aus. Im dritten Jahr nacheinander war im Viertelfinale Endstation in der Champions League. Guardiola spielt mit seinem Team nun gegen Titelverteidiger Real Madrid um den Einzug ins Endspiel.