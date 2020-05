5:0 - FC Bayern überrollt überforderte Düsseldorfer

Lucas Hernández ersetzte am Samstag (30.05.20) gegen Düsseldorf in der Startelf den angeschlagenen Jérôme Boateng. Mehr Änderungsbedarf sah Coach Hansi Flick gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen nicht. Die Münchner gingen die Partie mit viel Schwung und gutem Kombinationsfußball an. Der erste Abschluss gehörte dennoch Fortunas Alfredo Morales. FCB-Tormann Manuel Neuer hatte mit dem Schuss allerdings keine Mühe.

Lewandowski trifft erstmals gegen Düsseldorf

Zum ersten Mal im Kasten klingelte es dann nach 15 Minuten. Serge Gnabry hatte das Leder volley auf Benjamin Pavard abgelegt. Auch der nahm direkt, doch Mathias Jörgensen lenkte das Leder zur Führung für die Bayern ins Netz. In der 29. Minute gehörte der Treffer dann sicher Pavard. Der Franzose setzte einen Kopfball per Aufsetzer zum 2:0 ins Netz. Und dann brachte kurz vor der Pause auch noch Robert Lewandowski (43.) den Ball im Tor von Florian Kastenmeier unter. Für den Top-Torschützen der Münchner war es das erste Tor überhaupt in einem Spiel gegen die Fortuna. Mit der 3:0-Packung ging es in die Kabinen.

Bayerns Tormaschine rollt weiter

Die Tormaschine der Münchner rollte auch in der zweiten Halbzeit weiter. Gnabry flankte kurz nach Wiederanpfiff auf Lewandowski, der mit der Hacke auf 4:0 erhöhte. Treffer Nummer fünf ging auf das Konto von Alphonso Davies, der sich von der Düsseldorfer Defensive nicht stoppen ließ und sicher einnetzte. Die Fortuna versuchte weiter ihr Glück gegen übermächtige Bayern, doch die Chance auf den Ehrentreffer ließ auf sich warten. Dagegen verpasste Thomas Müller, der insgesamt eine starke Leistung ablieferte, in der 62. Minute das 6:0. Der 30-Jährige jagte das Spielgerät übers Tor. Kastenmeier (70.) konnte noch den dritten Treffer für Lewandowski verhindern. Mit der komfortablen Führung im Rücken blieb Zeit, um Neues auszuprobieren. Flick schickte in der Schlussviertelstunde noch Youngster Oliver Batista-Meier für Gnabry ins Spiel. Für den 18-Jährigen das Debüt als Bayern-Profi. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Der FC Bayern gewinnt mit 5:0 und sichert sich auf dem Weg zur Meisterschaft die nächsten Punkte.

"Bei Bayern München ist es so, dass du Meister werden musst." Trainer Hansi Flick