FC Bayern verliert Playoff-Generalprobe gegen Alba

Dem FC Bayern Basketball hat das letzte Saisonspiel vor den Playoffs gegen Meisterschaftskonkurrenten Alba Berlin mit 78:83 verloren. Die beiden Mannschaften lieferten sich eine intensive Partie, das vor allen Dingen in der zweiten Hälfte Playoff-Charakter hatte.

Auswirkungen auf die Tabelle hatte das Spiel keine mehr. Der FC Bayern stand bereits als Drittplatzierter fest; Alba Berlin als Tabellenführer. Sportlich interessant war die Begegnung dennoch. Beide Vereine gelten als Favoriten auf den Meistertitel, der ab Freitag, den 13. Mai, in den Playoffs ausgespielt wird.

Starker Beginn von Alba

Berlin startete deutlich besser in die Partie. Vorne fiel für die Münchner gar nichts, hinten ließen sie viel zu viel zu. Nach einem 10:0-Lauf zu Beginn nahm der FC Bayern, bei dem Headcoach Andrea Trinchieri aus gesundheitlichen Gründen fehlte, die erste Auszeit. Danach stabilisierte sich die Mannschaft, kam zurück und verkürzte auf drei Zähler. Mitte des zweiten Viertels ging der FC Bayern schließlich zum ersten Mal in Führung, konnte allerdings die starke Berliner Offensive nie nachhaltig aus dem Konzept bringen. So ging es mit einem 41:34 für Berlin in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte kam tatsächlich so etwas wie Playoff-Feeling auf. Beide Teams verschärften das Tempo, erhöhte die Intensität, kämpften sich in die Duelle hinein. Es war eine Partie auf Augenhöhe. Führungswechsel, Fouls und jede Menge fantastische Würfe. Mit einer ein-Punkte-Führung ging Berlin in die letzte Minute. Beide Mannschaften konnten nicht treffen.

Als Nick Weiler-Babb 30 Sekunden vor Ende den Ball nach vorne trug, ein Isolations-Spielzug ansagte, in die Zone zog und dann den Ball vertändelte, war das Spiel fast entschieden. Berlin verwandelte in Folge zwei Freiwürfe. Dem FC Bayern blieben acht Sekunden, um mit einem Dreier auszugleichen. Lucic hatte die Chance, warf überhastet und traf das Brett. Berlin wurde noch einmal an die Linie geschickt, somit endete das Spiel 78:83.

Erstrunden-Gegner wird am Mittwoch ermittelt

Auf wen die Bayern in der ersten Playoff-Runde treffen, entscheidet sich am Mittwoch, den 11. Mai, wenn die MHP Riesen Ludwigsburg ihr letztes Saisonspiel austragen haben und somit der sechste Platz feststeht. Dort stehen aktuell die Niners Chemnitz, die den FCB im November überraschend aus dem BBL-Pokal geworfen hatten und auch in der Liga zweimal gegen die Münchner gewinnen konnten.