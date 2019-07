FC Bayern verliert nach Aufholjagd gegen Tottenham

Nach dem überzeugenden 6:1-Sieg am Vortag gegen Fenerbahce Istanbul war die Erwartunsghaltung bei den Münchner Fans groß. Doch gegen den Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur ließ Trainer Niko Kovac die großen Namen auf der Bank. Nur Manuel Neuer und Niklas Süle standen wieder in der Anfangsformation. Gar nicht im Kader waren Serge Gnabry, Javi Martinez, Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Stars werden geschont für Supercup gegen Dortmund

Die Stars wurden für das wichtige Prestigeduell am Samstag (3.8.) bei Borussia Dortmund im Supercup geschont. Bei dem kleinen Kader, der dem FC Bayern im Moment zur Verfügung steht, eine verständliche Entscheidung. Neben den Neuzugängen Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp liefen gleich mehrere Amateure und Nachwuchskicker wie Alexander Nollenberger oder Ryan Johansson auf.

"Wir haben eine gutes Vorbereitungsspiel gesehen. Die vielen jungen Spieler haben es gut gemacht, darauf kann Bayern stolz seien." Sven Ulreich

Die Youngster des FC Bayern waren zwar bemüht, hatten aber gegen die Londoner, die mit deutlich erfahreneren Spielern auf dem Platz waren, kaum eine Chance. So ging Tottenham in der 19. Minute verdient durch Erik Lamela in Führung. In der 58. Minute konnte Sven Ulreich (kam nach der Pause für Neuer) mit einer Glanzparade gegen Son noch klären, doch eine Minute war der Keeper gegen Christian Eriksen ohne Chance.

FC Bayern holt Rückstand auf

Kovac reagierte und brachte Thiago, Renato Sanches und David Alaba. Und kurze Zeit später keimte Hoffnung auf bei den Bayern-Fans auf: Arp erzielte den Anschlusstreffer (61. Min.). Die Hausherren wurden aktiver. In der 70. Minute dann volle Bayern-Offensiv-Power: Kovac schickte Thomas Müller, Robert Lewandowski und Kingsley Coman auf den Platz. Doch den Ausgleichstreffer erzielte in der 81.Minute ein anderer: Der junge Kanadier Alphonso Davies traf per Fernschuss zum 2:2.

Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Der entscheidenden Fehlschuss unterlief Jerome Boateng. Bitter für die Bayern: Kingsley Coman musste kurz nach seiner Einwechslung nach einem Foul ausgewechselt werden.

"Es ist wohl nicht so schlimm, es gab nur einen Tritt." Niko Kovac

Real Madrid wird Dritter

Der dritte Platz beim Audi Cup ging an Real Madrid. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos und Topeinkauf Eden Hazard gewannen nach zuletzt einigen Enttäuschungen gegen Fenerbahce Istanbul 5:3 (2:2). Karim Benzema (12., 27. und 53.) gelangen drei Treffer. Zudem waren Nacho (62.) und Mariano (79.) für die Spanier erfolgreich. Es war der erste Sieg für Real in der Vorbereitung.