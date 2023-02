> Sport > FC Bayern verliert EuroLeague-Krimi gegen Maccabi Tel Aviv

FC Bayern verliert EuroLeague-Krimi gegen Maccabi Tel Aviv

Bis zum letzten Viertel führte der FC Bayern beim Auswärtsspiel in Tel Aviv. Am Ende aber verloren die Münchener mit 90:82. Es ist Bayerns vierte Niederlage in Folge in der EuroLeague.