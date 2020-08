FC Bayern: Verletzter Pavard wieder im Training

Am Samstag veröffentlichte der deutsche Rekordmeister Bilder, die den französischen Weltmeister beim Training zeigen. "Benjamin hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", hatte Trainer Hansi Flick vor dem Viertelfinalspiel am Freitag gesagt.

Das Halbfinale der Bayern findet am Mittwoch (21.00 Uhr) statt. Möglicherweise hat er für die Partie nun eine Option mehr.