20.11.2019, 12:25 Uhr

FC Bayern verlängert mit Torwart Christian Früchtl

Der Niederbayer Christian Früchtl hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Der 19-jährige Torhüter aus Bischofsmais (Lkr. Regen) will sich weiter in der 3. Liga beweisen und sich so für die Profis und die Bundesliga empfehlen.