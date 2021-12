FC Bayern verlängert mit fünf Leistungsträgerinnen

Der FC Bayern Frauen hat die Nationalspielerinnen Lina Magull, Klara Bühl und Giulia Gwinn, Torhüterin Laura Benkrath und Carolin Simon langfristig an den Verein gebunden. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Die Verträge von Kapitänin Magull (27) und Benkarth (29) laufen nun bis 2024, die Arbeitspapiere der Talente Bühl (21) und Gwinn (22) wurden bis 2025 verlängert. Simon (29) unterschrieb für ein weiteres Jahr bis 2023.

Von Verlängerungen geht "Signalwirkung" aus

"Die heutigen Verlängerungen haben sicher eine Signalwirkung, da sich gleich mehrere Spielerinnen dazu entschieden haben, beim FC Bayern und in der deutschen Bundesliga zu bleiben. Das ist für uns als Verein, aber auch für den deutschen Frauenfußball sehr wichtig", sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der FC Bayern Frauen.

Die Münchnerinnen streben große Erfolge auch in Europa an. "Man hat in der Champions League in den letzten Spielen, aber auch in den vergangenen Jahren bereits gesehen, dass wir mit den Topmannschaften mithalten können. Jetzt gilt es, hart an unserer Entwicklung weiterzuarbeiten und dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt", sagte Torhüterin Benkarth. Zuletzt feierten die Bayern-Frauen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

"Die europäische Bühne ist zusammengerückt und wir sind auf einem guten Weg. Uns fehlt aber sicherlich noch der letzte Schritt zur Spitze und den wollen wir gemeinsam machen." Bianca Rech, Sportliche Leiterin FC Bayern Frauen