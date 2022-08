FC Bayern verlängern mit Salihamidzic vorzeitig bis 2026

Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat den Vertrag von Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf seiner Sitzung am Montagabend einstimmig um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der frühere Spieler des FC Bayern wurde 2017 Sportdirektor, 2020 hatte ihn der Aufsichtsrat dann für zunächst drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen.

Hainer lobt Salihamidzic

Präsident Herbert Hainer hatte bereits im Juli gesagt, dass die Münchner mit Salihamidzic verlängern wollen. Nun erklärte Hainer, Salihamidzic habe in den fünf Jahren, in denen er beim FC Bayern in der Verantwortung steht, ausgezeichnete Arbeit geleistet. "Er entwickelt den sportlichen Bereich unserer Profis wie der Talente strukturell wie personell stetig weiter. Neben unseren Zielsetzungen auf dem Spielfeld behält er immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge."

"Ich habe es immer gesagt: Ich liebe den FC Bayern, München ist mein Zuhause. Ich freue mich sehr, dass wir unsere sehr gute und im Ergebnis starke Zusammenarbeit bis 2026 fortführen können." Hasan Salihamidzic, Sportvorstand FC Bayern

Transfers: auf Kritik folgt Anerkennung

Salihamidzic wurde in der Vergangenheit für Transfers immer wieder öffentlich kritisiert. Die Einkäufe von Sadio Mané (FC Liverpool), Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Ajax Amsterdam) sowie Matthijs de Ligt (Juventus Turin) für die gerade begonnene brachten ihm aber zuletzt viel Anerkennung ein.