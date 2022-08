FC Bayern verkauft Nianzou nach Sevilla mit Rückkehr-Option

Tanguy Nianzou kam vor zwei Jahren ablösefrei von Paris St. Germain zum FC Bayern. Bei dem Transfer sprach Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Ninazou "als eines der größten Talente Europas". Doch nach zwei Jahren ist das Kapitel FC Bayern schon wieder beendet - zumindest vorerst.

Der französische Abwehrspieler unterschrieb beim FC Sevilla einen Vertrag bis 2027, der FC Bayern behält sich aber eine Rückkaufoption vor. Der Verkauf des 20-Jährigen an den spanischen Erstligisten bringt dem Rekordmeister laut Medienberichten 20 Millionen Euro ein - da hat der Verein einen satten Gewinn gemacht.

"Wir haben Tanguy Nianzou vor zwei Jahren verpflichtet, weil wir an sein großes Potential glauben. Daran hat sich nichts geändert. Aktuell sind wir aber in unserer Defensive sehr gut und flexibel besetzt. Wir werden Tanguys Entwicklung genau beobachten, denn der FC Bayern hat die Option, ihn nach München zurückzuholen. Der FC Sevilla bekommt einen tollen und sehr talentierten Jungen", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Große Konkurrenz in der Abwehr

Bei seinem Wechsel von der Seine an die Isar hatte er einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Er konnte sich auch wegen diverser Verletzungen aber keinen Stammplatz erkämpfen. In Neuzugang Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez und dem auch innen einsetzbaren Rechtsverteidiger Benjamin Pavard hatte Nianzou große Konkurrenz vor sich.