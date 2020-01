FC Bayern unterstützt Senkung der Altersgrenze für Profis

Davies hat mittlerweile deutliche Ausrufezeichen im Profifußball hinterlassen. Der inzwischen 19-Jährige gehört zum Stammpersonal des FC Bayern. Noch vor einem Jahr durfte der Kanadier mit afrikanischen Wurzeln aufgrund seines Alters nicht im Profibereich eingesetzt werden. Erst als er seinen 17. Geburtstag feierte, durfte er für die Profis auf den Platz. "Das war natürlich schade", bedauert Rummenigge.

Zirkzee kam als 16-Jähriger

Auch der durch sein Bundesliga-Debüt samt Siegtor in Freiburg bekannt gewordene Zirkzee war 2017 als 16-Jähriger zum FC Bayern gekommen und musste auf seinen ersten Einsatz bei den Profis warten.

Im aktuellen Kader haben die Münchner erneut so ein junges Talent. "Wir haben auch einen Spieler, der 16 Jahre alt ist, der mit Hansi Flick jetzt im Wintertrainingslager war", erzählt Rummenigge. Damit meint er Bright Akwo Arrey-Mbi. Der verblüffte im Trainingslager in Katar sogar Kapitän Manuel Neuer mit seiner taktischen Reife. Arrey-Mbi spielt bei den Bayern aktuell bereits in der U19.

Rummenigge: 16-Jährige heute mit "körperlich anderem Format"

Rummenigge ist überzeugt, dass es "in der heutigen Zeit sinnvoll ist die Altersgrenze von 17 auf 16 runterzubringen". Er ist sicher, dass die Spieler heute "körperlich ein ganz anderes Format haben als das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war". Der 64-Jährige begrüßt daher die Absenkung der Altersgrenze.

Aktuelle Voraussetzung: 18. Lebensjahr vollendet oder U19

Derzeit orientiert sich der deutsche Profifußball an den Regelungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dort ist festgehalten, dass Nachwuchsspieler entweder ihr 18. Lebensjahr vollendet haben oder zum jüngeren Jahrgang der U19 gehören müssen, um bei den Aktiven eingesetzt werden zu können. Sollte die DFL-Versammlung dies ändern, hätte das nur für die Bundesliga und die 2. Liga Gültigkeit. Eine Zustimmung des DFB wäre dafür nicht nötig.

Anpassung an die Topligen oder Gratwanderung?

Sollte die DFL die Altersgrenze senken, würde sie dem Beispiel der anderen europäischen Topligen in England, Spanien, Italien und Frankreich folgen. Dementsprechend lautet Rummenigges Botschaft: "Was in anderen Ländern mit Erfolg gemacht wird, sollte doch auch bei uns möglich sein". Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic pocht ebenfalls auf gleiche Wettbewerbschancen, warnt aber zugleich vor der Gratwanderung, die mit einer Senkung der Altersgrenze einhergehen würde: "Wir haben eine große Verantwortung den Jungs gegenüber, dass die auch in der Schule sehr gut sind. Die müssen sich auch als Persönlichkeiten weiterentwickeln, und da müssen wir aufpassen".

Sahin bislang jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte

Ende März entscheidet die nächste Vollversammlung der Deutschen Fußball-Liga mit allen 26 Klubs der 1. und 2. Liga über den Antrag auf die Senkung der Altersgrenze, den Borussia Dortmund dort stellen will. Damit könnte das 15 Jahre alte Supertalent Youssoufa Moukoko der Gelb-Schwarzen sein Debüt im Fußball-Oberhaus deutlich früher geben. Bisher ist der Dortmunder Nuri Sahin der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Er gehörte dem jüngeren U19-Jahrgang an und war bei seinem Debüt im August 2005 genau 16 Jahre und 335 Tage alt.