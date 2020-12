FC Bayern unterstützt BR-Aktion "Sternstunden"

Der FC Bayern und sein Münchner Nachbarklub aus der 3. Liga, die SpVgg Unterhaching, werden bei ihrem nächsten Liga-Heimspiel die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks unterstützen und somit Kindern in Not helfen. Dies haben am Freitag die beiden Klub-Präsidenten Herbert Hainer und Manfred Schwabl, früherer Profi des FC Bayern, vereinbart.

Der deutsche Rekordmeister verkauft für sein Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 16. Dezember (20.30 Uhr), das in der Allianz Arena aufgrund der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer stattfinden wird, ebenso "Geister-Tickets“ wie die SpVgg Unterhaching für ihr Ligaspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern am 11. Dezember (19 Uhr im Alpenbauer Sportpark).

Tickets gibt's ab 15 Euro

Die Tickets in der Kategorie zwischen 15 und 70 Euro können ab dem heutigen Montag, 7. Dezember 2020, über unser Online-Portal bestellt werden. Die Karten werden dann als Print@Home-Variante mit Rechnung als Andenken für die entrichtete Spende per E-Mail zugeschickt. Der gesamte Erlös des Kartenverkaufs kommt der BR-Aktion „Sternstunden“ zugute, die seit vielen Jahren Kinder in Not unterstützt.