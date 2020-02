FC Bayern unter Druck: Flick will gegen Chelsea "Zeichen setzen"

Die Zielsetzung ist klar: Bayern München strebt in der Champions League nach dem frühen Aus in der vergangenen Saison vehement auf Europas Fußball-Thron. Nach der letzten Begegnung mit Chelsea im Championsleaguefinale 2012, das nach einem dramatischen Elfmeterschießen mit einer Niederlage für die Bayern endete, möchte es die Elf von Hansi Flick am Dienstag besser machen. Trotzdem soll die Achtelfinalpartie kein Revanchespiel sein, denn die Bedingungen sind bei beiden Teams kaum vergleichbar zu damals.

Flick will "Zeichen setzen"

Hansi Flick steht als Neu-Trainer der Bayern unter besonderer Beobachtung, entsprechend groß seine Anspannung vor dem großen Duell. Der 55-Jährige findet anerkennende Worte für den Gegner, denn bei Chelsea handle sich um eine "junge, aber dennoch erfahrene Mannschaft", die unbeschwert und schnell nach vorne spielt und "zuhause viel Druck machen kann". Dennoch glaubt Flick an seine Mannschaft, die zuletzt auch unter schwierigen Bedingungen mit einem dezimierten Kader bis zum Schluss Siegeswillen bewiesen hat.

Es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Wir wollen mutig dagegen halten und selbstbewusst spielen. Wir sind in der Spur, deshalb bin ich voller Selbstvertrauen. Hansi Flick

Die Torbilanz zeigt, dass der FC Bayern seine Stärken in der Offensive hat, worauf er sich auch beim FC Chelsea besinnen möchte. Da trifft es sich gut, dass Leon Goretzka nach muskulären Problemen wieder einsetzbar sein wird. Er absolvierte das Abschlusstraining am Montag "ohne Probleme".

Kimmich fordert mutiges Auftreten

Abwehrspezialist Joshua Kimmich verfolgte die Partie vor knapp acht Jahren damals noch vor dem Fernseher. Sein "großes Ziel", den Sieg in der Championsleague, möchte der 25-Jährige so früh wie möglich erreichen, am besten schon dieses Jahr. Für völlig unmöglich hält Kimmich das nicht, denn seit der letzten Begegnung hat sich vieles geändert. Ein neuer Trainer, andere Spieler und eine veränderte Abwehrtaktik.

Wir spielen höher als damals, attackieren früher und riskanter und wollen den Gegner schnell zu Fehlern zwingen. Joshua Kimmich

Da die Premier League den internationalen Fußball derzeit sehr dominiert, möchte Kimmich am Dienstag vor allem zeigen, dass der deutsche Fußball mithalten kann, zumal die deutschen Teams in letzter Zeit viele gute Ergebnisse gezeigt haben. Er äußerte am Montag in London den Wunsch nach einem "mutigen und selbstbewussteren Auftreten als letztes Jahr gegen Liverpool".

Anpfiff ist am Dienstag um 21:00. Verfolgen Sie das Spiel im Audio-Livestream von B5-aktuell.