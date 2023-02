FC Bayern und VfL Bochum: Die Geschichte einer Freundschaft

Causa Hashemian - Freundschaft in der Krise

Mitte der 90er kühlte die Fan-Freundschaft dann aber ab. Nach über 20 Jahren in der 1. Liga stieg der VfL Bochum in der Saison 1992/93 ab. Der Mythos der "unabsteigbaren" Bochumer zerbrach, der VfL wurde zu einer Fahrstuhlmannschaft, die Distanz zum Rekordmeister immer größer.

2004 erreichte die Beziehung zwischen FC Bayern und VfL Bochum dann einen Tiefstand. Die Freundschaft drohte am Transfer von Stürmer Vahid Hashemian zu zerbrechen. Der Iraner trug mit seinen 16 Ligatreffern maßgeblich dazu bei, dass sich Bochum in der Saison 2003/2004 mit dem 5. Tabellenplatz für den UEFA Cup qualifizieren konnte. Auch Ralf "Lobo" Wolf war sauer: "Uns hat man den besten Mann weggekauft und setzt ihn dann auf die Tribüne. Damals war schon eine miese Stimmung."

Die Fans geben die Freundschaft nicht auf

Dass die Freundschaft nicht zerbrach, ist auch jungen Ultra-Gruppierungen zu verdanken. 2005 gratulierte die Münchner Schickeria den Ultras Bochum mit einer Choreographie zum 20. Geburtstag. Die beiden Gruppierungen pflegen seitdem ein wieder enges Verhältnis und besuchen sich regelmäßig - trotz zeitweise unterschiedlicher Spielklassen.

"50 Jahre Bayern & der VfL"

Doch pünktlich zum Freundschaftsjubiläum ist Bochum seit dieser Saison zurück in der Bundesliga. Das nutzen die Anhänger beider Vereine, um unter dem Motto "50 Jahre Bayern & der VfL" die älteste Fan-Freundschaft der Bundesliga samt aller Höhen und Tiefen zu feiern. Dafür ist eine gemeinsame Choreographie in der Südkurve und dem Gästeblock der Allianz Arena geplant.

Zusätzlich startet früh morgens in Bochum ein Sonderzug nach München mit jeweils 400 Bayern- und Bochum-Fans an Board. Vormittags treffen sie sich dann in München, um zu feiern und anschließend gemeinsam in die Allianz Arena zu ziehen.

Auch Ralf "Lobo" Wolf wird in diesem Zug sitzen. Für die Zukunft der Fan-Freundschaft wünscht er sich, "dass eine jüngere Generation die Tradition fortführt. Davon bin ich aber auch überzeigt." Seine 19-jährige Enkelin fährt schon fährt schon einen Tag früher und bleibt vier Tage in München, um mit den Münchner Ultras zu feiern.