FC Bayern und Harry Kane: "Stand jetzt keine Einigung"

Kane teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte

Der 30-jährige Kane, Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft, wäre der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. FC Bayern und Tottenham sollen sich auf eine Ablöse von über 100 Millionen Euro verständigt haben.

Spekulationen um Medizincheck und Flug

Die Personalie war am Freitagvormittag einmal mehr das beherrschende Sport-Thema in den Medien und den sozialen Netzwerken. Am Morgen war bekannt geworden, dass Harry Kane noch am selben Tag zum Medizincheck nach München kommen soll.

Nur wenig später berichteten verschiedene Medien allerdings, dass es weiter Nachverhandlungsbedarf zwischen Kane und seinem Noch-Klub Tottenham Hotspur gebe. Der Verein soll Kane die Flugerlaubnis entzogen haben. Der Start des vermeintlichen Kane-Fliegers von London-Stansted nach Oberpfaffenhofen bei München wurde von 7.30 Uhr auf 12.15 Uhr verschoben, später komplett gestrichen.

Englische Medien: Vertragsunterschrift am Nachmittag

Nach Informationen der BBC sollen sich die Kane-Seite und Tottenham Hotspur zunächst nicht über mögliche "loyalty fees", also "Treueprämien", die Kane noch zustehen, geeinigt haben. Der Stürmer selbst, der in der Nähe von Stansted wohnt, soll kurz nach Hause und dann - nach erfolgreicher Einigung - erneut zum Flughafen gefahren sein. Die "Spurs" hätten auch die Flugerlaubnis erteilt.

Kane soll mittlerweile unterwegs nach München sein, englische Medien rechnen damit, dass es bereits am Nachmittag zur Vertragsunterzeichnung mit dem FC Bayern kommt.