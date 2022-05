FC Bayern: Umworbener Laimer deutet Abschied aus Leipzig an

Beim FC Bayern dreht sich derzeit fast alles um den wechselwilligen Stürmerstar Robert Lewandowski. Für Trainer Julian Nagelsmann deutet sich jetzt immerhin auch ein weiterer Wunschzugang an.

Der Bayern-Coach hatte sich zuletzt mehrfach für die Verpflichtung einer "Pressingmaschine" ausgesprochen und gilt als Fan von Laimer, den er in seiner Leipziger Zeit trainierte. Es sei "durchaus möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele", erklärte der 25-Jährige im Lager der österreichischen Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf.

RB-Boss Mintzlaff hofft auf Vertragsverlängerung

Der Vertrag des gebürtigen Salzburgers läuft noch bis 2023. Gemäß der Leipziger Clubpolitik müsste Laimer seinen Vertrag in diesem Sommer verlängern oder verkauft werden. Ablösefreie Abgänge von Stammspielern sind bei RB-Boss Oliver Mintzlaff nicht vorgesehen. Der Vorstandsvorsitzende hatte zuletzt betont, Laimer unbedingt halten zu wollen. "Wir wollen ihn natürlich behalten. Er ist einer der besten Sechser der Bundesliga und hat eine fantastische Rückrunde gespielt", hatte er bei "Servus TV" erklärt. "Er passt perfekt zu unserem Club und unserer DNA und ist mit seinen Fähigkeiten nahezu einzigartig in Deutschland."

Verschiedenen Medienberichten zufolge nimmt der Transfer des Mittelfeldspielers nach München allerdings längst Konturen an. Als Ablöse für Laimer ist eine Summe von 18 bis 20 Millionen Euro im Gespräch.

Gravenberch soll kommen

Die Münchner wollen nach Corentin Tolisso in Marc Roca einen weiteren Mittelfeldmann abgeben. Als sicherer Neuzugang für die Zentrale gilt Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam, dessen Transfer unmittelbar bevor steht.