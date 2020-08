FC Bayern: Über Chelsea zum Champions-League-Finalturnier

An ein Gastspiel des FC Chelsea in der Münchner Allianz Arena, hat der FC Bayern München keine guten Erinnerungen. Es war das Champions-League-Finale "dahoam", Chelsea holte in München vor acht Jahren den Titel im Elfmeterschießen.

Aufstellung: Kimmich rechts hinten - wer ersetzt Kingsley Coman?

Von den aktuellen Münchner Spielern waren damals Manuel Neuer, Thomas Müller und Jérôme Boateng dabei. Sie werden wohl auch heute Abend (Anstoß: 21.00 Uhr, Live-Reportage auf B5 aktuell) auflaufen. Neuer und Müller sind ohnehin gesetzt, Boateng wird den Vorzug vor Niklas Süle erhalten.

Ausfallen wird Benjamin Pavard, seine Position rechts hinten übernimmt Joshua Kimmich. Thiago und Leon Goretzka spielen in der Mitte. Ebenfalls sicher ist der Einsatz von David Alaba und Alphonso Davies in der Viererkette sowie vorne Serge Gnabry und Robert Lewandowski. Einzige offene Position ist der linke Flügel, nachdem Kingsley Coman angeschlagen ausfallen wird. Mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho "haben wir für diese Position zwei Optionen", sagte Trainer Hansi Flick.

Über Chelsea zum Champions-League-Finalturnier in Lissabon

Eigentlich sollte nach dem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel nichts mehr anbrennen, doch die Münchner sind gewarnt. "Wenn ich auf der Gegenseite wäre, würde ich denken, dass man nichts zu verlieren hat und nochmal alles in die Waagschale legt", sagte Flick. Und Chelsea ist seit der Corona-Pause gut drauf, hat seit dem Re-Start der Premier League Mitte Juni in neun Liga-Spielen sechs Siege geholt.

Doch noch nie konnte sich in der Champions League eine Mannschaft nach einer 0:3-Heimpleite im Hinspiel noch für die nächste Runde qualifizieren. Zudem ist Chelsea ersatzgeschwächt, Kapitän César Azpilicueta und der frühere Dortmunder Stürmer Christian Pulisic fehlen ebenso verletzt wie Pedro, Willian, Ruben Loftus-Cheek und Billy Gilmour. Jorginho und Marcos Alonso sind in München zudem gesperrt. Eigentlich also beste Chancen für die Münchner sich für das Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon zu qualifizieren.

So läuft das Champions-League-Finalturnier in Lissabon

Dort - alle Spiele finden entweder im Estadio da Luz oder im José Alvalade statt - würde es für den FC Bayern am 14. August weitergehen, gegen den FC Barcelona oder den SSC Neapel. Auch hier steht noch das Achtelfinal-Rückspiel aus, das Hinspiel in Italien endete mit 1:1. Ab dem Viertelfinale folgen nur noch K.o.-Spiele. Bayern bräuchte ab dann also lediglich drei weitere Siege, um den Champions-League-Titel am 23. August zu holen.

Nach den Champions-League-Spielen von gestern ist klar, dass auch Manchester City (gegen Real Madrid durchgesetzt) und Olympique Lyon (gegen Juventus Turin durchgesetzt) in Lissabon dabei sein werden. Noch vor der Corona-Pause hatten sich RB Leipzig, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain qualifiziert. Die Bayern würde auf eines dieser vier Teams aber erst im Finale treffen.

Der Champions-League-Spielplan beim Finalturnier in Lissabon

Viertelfinale

VF1) 12. August, 21 Uhr: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain im Estadio da Luz

VF2) 13. August, 21 Uhr: RB Leipzig - Atletico Madrid im José Alvalade

VF3) 14. August, 21 Uhr: SSC Neapel/FC Barcelona - FC Chelsea/FC Bayern im Estadio da Luz

VF4) 15. August, 21 Uhr: Manchester City - Olympique Lyon im José Alvalade

Halbfinale

HF1) 18. August, 21 Uhr: RB Leipzig/Atletico Madrid - Atalanta Bergamo/Paris Saint-Germain im Estadio da Luz

HF2) 19. August, 21 Uhr: Manchester City/Olympique Lyon - Sieger VF3 im José Alvalade

Finale

23. August, 21 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2 im Estadio da Luz

Das sagt Hansi Flick zum neuen Champions-League-Modus

Sollte der FC Bayern gegen Chelsea weiterkommen, wird die Mannschaft gleich am Sonntag an die Algarve reisen, um sich dort auf das Finalturnier vorzubereiten. Flick hat Erfahrung mit einem Turnier im K.o.-Modus, schließlich war er beim WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft Co-Trainer. "Wir wissen, dass solche One-Act-Spiele nicht ganz so einfach sind. Du musst auf den Punkt fit sein", mahnte der Bayern-Trainer schon vor Wochen.

So ein One-Act-Spiel ist in gewisser Weise auch das Duell gegen Chelsea - auch wenn Bayern mit einem deutlichen Vorsprung ins Spiel geht.